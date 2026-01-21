日本国債利回り低下、三井住友の購入計画報道などを受けて 通信社ブルームバーグが三井住友フィナンシャルグループのグローバルマーケット責任者とのインタビューで同行が保有のJGBを現状の１０兆円規模から２０兆円規模に倍増させる計画があることを示したことを受けて、日本国債価格が上昇している。１０年債利回りは２．３３％台から２．３０％割れを付けた。