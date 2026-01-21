静岡･熱海市に住む60代の会社員の女性が、SNS型投資詐欺の手口で現金計約2400万円をだまし取られる被害に遭いました。投資詐欺被害に遭ったのは、熱海市に住む60代の会社員の女性です。警察によりますと、女性は、2025年10月下旬、SNSを通じて知り合った相手から、「私が推奨した銘柄は30パーセントの利益を達成した」「私が紹介している銘柄は綿密な調査を行った上で紹介している」「当選した者しか買えないIPO株に当選した