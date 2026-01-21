演説中の安倍元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われていた山上徹也被告（45）に、奈良地裁は求刑通り無期懲役を言い渡しました。無期懲役の判決を言い渡されたとき、山上被告の表情は変わりませんでした。山上徹也被告は2022年、安倍晋三元総理を手製の銃で殺害した罪などに問われていました。これまでの裁判員裁判で、検察側は「戦後史に前例をみない極めて重大な結果をもたらした」などとして、無期懲役を求刑。一方、弁護側は