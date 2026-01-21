「２７日公示、２月８日投開票」の日程で実施される衆院選に関し、立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」に参加せずに立候補することを表明した佐賀１区の原口一博氏（６６）は、東京で開いた２０日の記者会見で「公明とは考えが違う。平和や日本独立を訴える」と強調した。一方、佐賀２区の大串博志氏（６０）は同日、中道に参加したことを明らかにした。原口氏は会見で、中道に関して「政策も理念も分からないまま（