安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の判決で、奈良地裁（田中伸一裁判長）は２１日、求刑通り無期懲役を言い渡した。起訴状では、山上被告は２２年７月８日昼、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で撃って殺害したとしている。被告は初公判で殺人罪を認めた。被