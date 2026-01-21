[1.20 U23アジア杯準決勝 日本 1-0 韓国 ジッダ]決勝進出を懸けた大一番の試合終盤、キャプテンの負傷交代というアクシデントにも冷静に対応した。U-21日本代表DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大1年)は、後半21分から出場。「韓国の日本に負けたくない気持ちはしっかり伝わってきたけど、そのなかでしっかりゼロに抑えて勝ち切れたのはよかった」と振り返った。前半36分に先制に成功した日本だが、追加点は奪えず。1-0のまま後半