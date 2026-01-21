バルセロナは20日、GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンがジローナにレンタル移籍することで合意したと発表した。なお、レンタル期間は26年6月30日までとなる。1992年4月30日生まれの33歳は14-15シーズンにボルシアMGから加入。3年目に定位置を確保すると、その後はゴールマウスを長らく託され、11年半の在籍期間中にUEFAチャンピオンズリーグ1回、ラ・リーガ6回、コパ・デル・レイ6回、スペインスーパー杯5回、欧州スーパ