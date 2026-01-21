【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DXTEEN（ディエックスティーン）の「両片想い」のデジタル総再生回数が、1億回を突破。これを記念して、同曲の最新ライブ映像の公開が決定した。 ■「両片想い」は“令和アイドル神歌詞”として話題の一曲 「両片想い」ABCテレビドラマ『修学旅行で仲良くないグループにはいりました』主題歌。“令和アイドル神歌詞”として話題となっている楽曲だ。 このたび「両片想い」