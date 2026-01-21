嵐の公式Instagramが更新され、ファンクラブ限定配信中の動画コンテンツ「嵐 Movie」より、相葉雅紀のバースデー回の一部映像が公開された。メンバー5人が揃ったなごやかな様子に、ファンから大きな反響が寄せられている。 【動画】嵐の最新動画／5年ぶりに更新されたTikTok／【画像】嵐5人の新年ショット ■相葉雅紀の誕生日を祝う嵐5人のなごやかなひととき 公開された動画には、「HAPPY BIRTHDAY」の装飾