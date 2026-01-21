【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SPYAIRが1月20日、Zepp Haneda（TOKYO）にて全国ツアー『SPYAIR TOUR 2025-BUDDY-』を開催。本公演は2025年6月からの振替公演で、1月17日に行った仙台公演よりツアーを再開し、ついにファイナルを迎えた。 ■YOSUKE加入後初となるニューアルバム『RE-BIRTH』を3月18日にリリース ライブ本編では、ツアータイトルに冠した「Buddy」はもちろん、大ヒット曲