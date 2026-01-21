れいわ新選組の山本太郎代表が２１日、ＹｏｕＴｕｂｅで参院議員を辞職すると表明した。辞職理由は「健康上の問題」とし、衆院選挙には出ないとした。山本代表は「私、山本太郎は本日、参院議員を辞職します。衆院選挙のためではありません。健康上の問題です」とコメント。「センシティブな問題なので言える範囲で」とし「多発性骨髄腫、その一歩手前にいます」と発言した。山本代表は「ここから先に進行しない、させないを