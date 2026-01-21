立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は党のロゴについて、「SNS上において悪意をもって改変・使用し、虚偽の示唆を行う投稿が確認されている」と注意を呼びかけた。ネット上には「中道」のロゴと中国の国旗を掛け合わせたようなデザインの画像が出回り、「中革連」なる中国の団体のロゴだとした画像と並べて中道のロゴと似ていると指摘する投稿も拡散されている。しかしFNNの調べでは、「中革連」なる団体もそのロゴ