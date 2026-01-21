かっぱ寿司は、1月22日〜1月25日の期間、「新春 ワクワクキャンペーン」を、かっぱ寿司全店で開催する。「新春 ワクワクキャンペーン」今回のワクワクキャンペーンでは、脂の旨みが魅力の「3種のサーモン」と、とろけるような食感の「国産活〆寒ぶり」の食べ比べが楽しめる「3種のサーモン＆活〆寒ぶり食べ比べセット」、唐辛子の「辛(カラ)さとスパイスの「痺(シビ)れ」を効かせた濃厚な味噌ラーメンスープで、鬼金棒監修の「カラ