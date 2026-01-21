メーガン妃のライフスタイル番組「ウィズ・ラブ、メ―ガン」の打ち切りが報じられる中、ネットフリックスが同番組のシーズン２とホリデースペシャルの視聴率を含む２０２５年後半のストリーミングデータを公開した。米誌ピープルが２０日、報じた。同社の２０２５年下半期エンゲージメントレポートによると「ウィズ・ラブ、メーガン」シーズン２は、同年７月から１２月までの期間で、視聴回数ランキングで１２２４位という惨た