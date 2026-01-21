佐賀県は1月20日、漫画『キングダム』(著・原泰久/集英社刊)とコラボレーションした新プロジェクト「キングダム×(駆ける) 佐賀県 〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜」を始動した。キングダム×(駆ける) 佐賀県 〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜本コラボは、佐賀県出身の漫画家・原泰久氏のキングダム連載20周年を迎えるタイミングで実現した。​1月27日より期間限定で、佐賀空港の愛称を「佐賀キングダム空港」とし、館内装