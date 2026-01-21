クリス・プラットが主演を務め、レベッカ・ファーガソンが共演する映画『MERCY／マーシーAI裁判』より、AI裁判の開始を告げる場面が映し出された本編映像が初解禁となった。【動画】『MERCY／マーシーAI裁判』の本編映像が初解禁本作は、AIが人類を裁く近未来を舞台に極限状態の法廷バトルを描くアクションスリラー。“妻殺し”の容疑者をクリス・プラット、AI裁判官をレベッカ・ファーガソンが演じる。監督はサンダンス