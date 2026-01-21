楽天の古謝樹投手（２４）が２１日、本拠地の楽天モバイル最強パークで自主トレを公開。昨季７勝の左腕は、プロ３年目の目標に「完走」を掲げた。１年目は５勝、２年目は先発陣ではチーム最多の７勝と勝ち星を伸ばしてきたが、投球回数は８３回１／３、１０７回と規定投球回には届かず。昨年は４月６日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）でプロ初完投初完封を飾る好スタートも、その後は調子を崩して５、６月は未勝利。２軍落ちも味わうな