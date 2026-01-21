野沢温泉村出身でスキージャンプの丸山希選手が20日夜、山形県で行われたワールドカップ第19戦で優勝しました。2月のオリンピックを前に弾みをつける今シーズン6勝目です。いよいよ2月に迫ったミラノコルティナオリンピックのスキージャンプ女子日本代表選手に初選出された丸山希選手。地元長野県で過ごした後迎えたワールドカップ第19戦。1回目に100メートルを超えるビックジャンプでトップ