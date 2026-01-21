山形県内では大雪の影響でJRの一部区間が運転を見合わせています。JR東日本によりますと、JR奥羽線の真室川ー院内駅間は終日運転を見合わせています。新庄ー真室川駅間で折り返し運転を行っています。また、JR奥羽線の庭坂ー米沢駅間も最終列車まで運転見合わせとなっています。山形新幹線は通常運転です。JR羽越線の酒田－秋田駅間は22、23日の両日、遅れや運休が発生する可能性があるということです。