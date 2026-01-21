れいわ新選組の山本太郎代表は参議院議員を辞職すると表明しました。れいわ新選組 山本太郎 代表「私、山本太郎は、本日、参議院議員を辞職します」れいわ新選組の山本太郎代表はさきほど、参議院議員を辞職すると表明しました。衆院選に立候補するためではなく、健康上の理由だということです。山本氏は「多発性骨髄腫の一歩手前にいる。議員辞職して自分の命を守る行動に入る」と明らかにしています。