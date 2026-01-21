都心周辺でも、21日夕方から夜は雪のちらつく可能性今回の大雪は長期戦です。25日ごろにかけて日本海側では大雪が続くでしょう。山地だけでなく、平地でも警報級の大雪になりそうです。雪が降る時間が長いので、量もかなり多くなります。交通機関などへの影響に警戒してください。【CGで見る】全国の雪の予想シミュレーション（21日〜22日）きょう（水）も強い冬型の気圧配置が続き、日本海側は西日本も含めて雪で、大雪になるでし