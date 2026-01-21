昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優中村橋之助（29）と元乃木坂46能條愛未（31）が20日放送の日本テレビ系特番「行列のできる法律相談所2時間スペシャル」に出演。乃木坂46の1期生としてともに活動し、現在は日本テレビで活躍する市來玲奈アナウンサーと再会した。能條は「れなりん（市來アナ）と同期で」と語り、「何年ぶりだろう、10年ぶりくらいの再会かもしれないです」と明かした。MCの東野幸治から「当時“は”仲良かった