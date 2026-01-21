中国南方航空は、東京/成田〜鄭州線を1月25日から運休する。1日1往復を運航していたものの、2025年12月1日から週4往復に減便していた。機材はボーイング737型機を使用している。所要時間は東京/成田発が5時間5分、鄭州発が4時間。同路線は、中国南方航空のみが運航している。■ダイヤCZ8384東京/成田（14：20）〜鄭州（18：25）／火・木・土・日CZ8383鄭州（08：15）〜東京/成田（13：15）／火・木・土・日CZ8102東京/成田（