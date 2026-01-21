新加入のダルベックは守備力も注目されている(C)Getty Images岡本和真が抜ける中、今季の巨人では三塁のポジション、ホットコーナー争いも注目となりそうだ。まずは新加入のボビー・ダルベックの守備力がどうか。【動画】また逆方向へ…石塚裕惺の豪州ウィンターリーグ第3号をチェックメジャー通算47発の右の長距離砲が、岡本さながらの打撃パフォーマンス、安定した守備力を発揮できれば、チームにとっても大きい。また昨