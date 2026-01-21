バンス副大統領の妻のウシャ夫人＝2025年12月、米ペンシルベニア州/Eduardo Munoz/Reuters/File（CNN）米国のバンス副大統領と妻のウシャ夫人は20日、ウシャ夫人が第4子を妊娠していると発表した。7月下旬に出産する予定だという。2人はSNSに連名で声明を投稿し、「ウシャが第4子、男の子を妊娠していることをお知らせでき、大変うれしく思います。ウシャも赤ちゃんも順調に育っており、7月下旬に彼を迎えるのを心待ちにしています