オリックス・曽谷龍平投手が２１日、大阪市内の球団施設で自主トレを公開した。今オフはチームの先輩・九里から教えを受けている左腕は「何でも話を聞いてくださいますし。僕も九里さんを目指して、１年間、しっかり投げ切る体を作りたい」。この日は寺西を相手にアメリカンフットボール用のボールでキャッチボールするなど順調な調整ぶりを披露した。チームとして３年ぶりのリーグ優勝を目指す２０２６年シーズン。「若い選