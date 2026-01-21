昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優中村橋之助（29）と元乃木坂46能條愛未（31）が20日放送の日本テレビ系特番「行列のできる法律相談所2時間スペシャル」に出演。2人そろって初のテレビ出演となった。MCの東野幸治は橋之助の母、三田寛子に触れ「ネットニュースでは、嫁姑仲悪いみたいな？」と聞くと、能條は「全然そんなことないんですよ」と語った。橋之助は「会見で愛未が着た着物は、35年前に父と母が婚約会見をしたときに