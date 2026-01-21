ワタミ株式会社が国内で展開する韓国発フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」は、定番フレーバー2種のフライドチキンを特別価格で販売する。期間は2026年1月22日（木）から2月4日（水）まで。※価格はすべて税込。【写真】サクサク感がすごい！bb.q オリーブチキンカフェのフライドチキン対象となるのは、「レッドチャクチャク」と「ブラックペッパー」の2種類。「レッドチャクチャク」は唐辛子の辛味を効かせた刺