◆卓球◇全日本選手権第２日（２１日、東京体育館）男子ジュニアの部が開幕し、最年少学年出場の小学６年生レフティー・柴田優星（ＳＴライトニング・富山）は、１回戦で寺野碧透（埼玉栄高・埼玉）に８―１１、１０―１２、４―１１の０―３で敗れ、２回戦進出とはならなかった。「レシーブミスが多かったのでもっと練習したい」と振り返った。今大会が全日本デビューながら、前日は一般の部にも最年少で出場。一般、ジュニ