巨人の育成３位・松井蓮太朗捕手（豊橋中央）が２１日、ジャイアンツ球場の室内練習場で休日返上で練習を行った。日米通算２００勝右腕・田中将大投手のキャッチボール相手を務めた１８歳は「やっぱり真っすぐと変化球のキレが普通と違う。テレビでしか見たことがなくて、プロスピでもめっちゃ使っていました。不思議な時間で、改めてすごいなと思った」と、興奮気味に語った。昨夏は攻守の中心として母校を創部２２年目で初の