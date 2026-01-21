冬型の気圧配置の影響で山形県内は各地で雪となっています。この天気は1月25日ごろまで続く見込みで、山形地方気象台は大雪による交通障害などに注意・警戒を呼びかけています。21日の県内は、冬型の気圧配置の影響で各地で雪となりました。21日午前9時までの12時間降雪量は、米沢と尾花沢で17センチ。大江町左沢で14センチ。山形で2センチなどとなっています。このうち山形市内では、道路上に雪が積もり、速度を落として走行する