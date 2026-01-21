三菱自動車が岸浦恵介執行役員を4月1日付で社長に昇格させる人事を固めたことが21日、分かった。社長交代は5年ぶり。新たに最高執行責任者（COO）を設けて兼務する。加藤隆雄社長は会長兼最高経営責任者（CEO）に就任する。21日午後発表する。トランプ米政権の高関税政策や、日産自動車やホンダとの協業などの課題に共同で対応していく方針だ。