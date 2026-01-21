約270万円！ トヨタ新「ライズ」発表！2026年1月19日、トヨタのインドネシア法人であるPTトヨタアストラモーターは、コンパクトSUV「ライズ」のラインナップにおけるスポーツグレード「ライズ GRスポーツ」に大幅改良を施したと発表し、同日より販売を開始しました。今回の改良は、「GRスポーツ」および予防安全パッケージを搭載する「GRスポーツTSS」グレードを対象に、エクステリアとインテリアのデザイン刷新を中心としたリ