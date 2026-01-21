私はマリカ。今から3年ほど前、私は1人暮らしの会社員でした。ちょうどまわりが結婚ラッシュで、毎月のように結婚式の招待や出産報告などが届いていました。私ももうじき30歳を迎えるというタイミングだったので、早く結婚したいと思って焦りはじめたのです。付き合っているタケトは10歳年上ですが、結婚の話を持ち出されたことは一度もなく……。思い切って私の方から「そろそろ先のことを考えたい」と話を切り出すことにしました