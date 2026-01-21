ソフトバンクの野村勇内野手（29）が「打倒今宮」に闘志を燃やした。21日、滋賀県草津市で行う自主トレを公開。昨年は同じ遊撃のポジションを本職とし、長年、ホークスのレギュラーを担ってきた今宮健太に弟子入りして自主トレを行ったが、今年は師匠の元を離れての単独練習を決断した。その意図について野村は「昨年は控え（選手）としてのスタートから、最後は日本シリーズに（スタメンで）出ることができたので、やっと今宮