¡Öº£¤¬°ìÈÖÈþ¤·¤¤¡×¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¹ºéÃÒÈþ¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿²­ÆìÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¡¢²ÈÂ²¤Ç²­Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¤«¤Ä¤Æ¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â2»ù¤ÎÊì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¿åÃå»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç°¦Ì¼¤òÊú¤­¤Ê¤¬¤é¿åÃå»Ñ¤ÇÈù¾Ð¤à¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öº£¤¬°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê