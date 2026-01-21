PRINCEJAPAN（株）（渋谷区）は1月14日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には関谷健太朗弁護士（東啓綜合法律事務所、千代田区神田須田町1−2）が選任された。負債は現在調査中。経営コンサルタント業や不動産事業などを目的に設立された。しかし、2025年10月24日、株主総会の決議により解散。同年11月には、当社の元取締役が逮捕されたと報じられ、カンボジアの投資グループとの関係に注目が集まっていた。