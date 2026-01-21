上空に強い寒気が流れ込み、静岡県東部地区の山間部では1月21日未明から雪が降り始め、雪かきなどの対応に追われています。 【写真を見る】今季「最長寒波」静岡県東部の山間部でも雪 交通障害や路面凍結に注意必要 ＜杉村直美記者＞ 「午前9時の小山町須走です。いまも雪が舞っていて、あたり一面雪景色となっています」 小山町須走では21日朝、雪が積もっていて、商店街にある信用金庫の職員が雪かきに追われていました。