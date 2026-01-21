フェアウェイウッド部門は先週と変わらず1位が『G440 MAX』、2位が『ゼクシオ14』という状況が続いている。そんな中で注目したいのが4位に『Qi35 MAX』、5位に『Qi35』が再浮上してきたことだ。PGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞いてみた。【写真】吉田優利も“5年前”のテーラーメイドFWを愛用！ 女子プロたちのFWチョイスがかなり面白い「当店では『Qi35』のフェアウェイウッドは主要スペック