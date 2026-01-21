今月28日から期日前投票のはじまる衆議院選挙で、東京都内では多くの自治体で通常より投票所入場整理券の配達が遅れる見込みです。衆議院の解散にともなう衆議院選挙は、今月27日に公示され、2月8日に投開票が行われます。東京都の選挙管理員会によりますと、解散から公示までの日程が短くなっている影響で、通常、公示日の前後に行われる投票所入場整理券の配達が都内の多くの自治体で遅れる見込みです。世田谷区では入場整理券を