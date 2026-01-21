先月、茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、警察は女性の元交際相手で28歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。この事件は、先月31日、水戸市加倉井町のアパートの一室で小松本遥さん（31）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡したものです。警察は殺人事件と断定し捜査本部を設置して捜査を続けていましたが、警察は先ほど、茨城県城里町の会社員・大内拓実容疑者（28）を殺人の疑いで逮捕し