2月11日(22:00〜)にスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の取材会がこのほど、都内で行われ、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが番組の見どころなどを語った。霜降り明星・せいや○若手・中堅芸人でモテるのは?――初回収録を終えて、前シーズンからパワーアップした点など感想を教えてください。前回がめっちゃ面白くて好評で、いろんな人に「あれ面白いな」と言われたんですけど、シー