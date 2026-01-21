松屋フーズは、埼玉県内の松屋102店舗限定で、朝の人気メニュー「朝定食」を15時から18時の時間帯でも楽しめる「午後の朝ごはん企画」を期間限定で実施する。午後の朝ごはん企画「朝は忙しくて無理だった」、「朝起きたら昼だった」、「遅めのランチや、軽めでもきちんとした食事をとりたい」といった声に応え、通常は朝時間帯限定(5時~11時)で販売している松屋の朝定食を、価格はそのまま、午後の時間(15時~18時)に届ける。朝定食