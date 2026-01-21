ファミリーマートは1月21日、大阪・関西万博の会場内に出店していた「ファミリーマート大阪・関西万博店」の什器や資材を再利用したレガシー店舗となる「ファミリーマート彩都西駅前店」を「MOKU MOKU 彩都」(大阪府茨木市)内に移転リニューアルオープンした。ファミリーマート彩都西駅前店○「MOKU MOKU 彩都」へ移転リニューアルオープン同店は、阪急阪神不動産が彩都(国際文化公園都市)まちびらき20周年を記念して建設した木造