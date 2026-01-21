れいわ新選組の大石晃子衆院議員が2026年1月20日にXで、自身の選挙区である大阪5区に自民党の元衆院議員の杉田水脈氏が立候補するという報道に反応した。「裏金議員」と批判したものの、ネット上ではさまざまな声を集めている。「大石あきこの選挙区に来たああーーーー」杉田氏は、23年12月に発覚した政治資金パーティー収入の一連の裏金問題で、計1564万円が不記載だったことが明らかに。その後、24年10月の衆院選で立候補を見送