今日21日夜から明日22日にかけての近畿は、北部では平地・山地ともに、中部、南部では山地で大雪に警戒が必要です。市街地でも雪が積もる所があるでしょう。降り方がいったん弱まっても、25日(日)頃、再び大雪となるおそれがあり、その後も2月初めまで寒気の影響を受けやすい見込みです。道路への影響も大きくなるとみられるため、最新の気象情報や道路情報を確認するようにしてください。今日21日夜〜明日22日近畿は大雪警戒【