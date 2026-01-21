東京午前のドル円は１５７．８６円付近まで円買い・ドル売りが優勢となったが、動意は限定的。明日から始まる日銀金融政策決定会合を控えて積極的な売買は見送られている。円債市場の下げが止まらないことが警戒されているものの、本日は超長期ゾーンを中心に買い戻しが優勢。 ユーロ円は１８５．１８円付近、ポンド円は２１２．３５円付近、ＮＺドル円は９２．０３円付近まで水準を切り下げたが、目立った値