２１日前引けの日経平均株価は前営業日比２９７円６７銭安の５万２６９３円４３銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億３５６９万株、売買代金概算は３兆４８１７億円。値上がり銘柄数は２９１、対して値下がり銘柄数は１２６２、変わらずは４８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方に先物主導で日経平均は大幅続落のスタートとなり、寄り後すぐに５万２０００円台攻防を意識する場面もあった。前