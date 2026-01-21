秋田朝日放送 強い冬型の気圧配置の影響で県内は大雪となる所がある見込みです。気象台は、２５日ごろにかけて大雪に注意・警戒するよう呼びかけています。 日本付近は強い冬型の気圧配置が続き、県内は大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲がかかり続けた場合は、警報級の大雪となる可能性もあります。 午前９時時点の積雪は、北秋田市阿仁合で１１６ｃｍ、鹿角で１１２ｃｍなどとなっています。22日朝６時までの