トランプ発言受けてドル高、ユーロドル１．１７１１ドル=東京為替 トランプ発言を受けてドル高となっている。ユーロドルは１．１７３０ドル前後から１．１７１１ドルを付けた。ドルスイスが０．７８９０スイス台から０．７９１０スイス台を付けた。 USDCHF 0.7914EURUSD 1.1713